В Куйбышевском районе Самары восстановлена схема движения общественного транспорта

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С четверга, 2 сентября, в связи с вводом светофорного объекта на пересечении ул. Егорова и Пугачевского тракта, движение автобусов маршрутов №№ 26, 66, 76, 48д, 215 будет организовано по прежней схеме движения.