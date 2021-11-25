В Алексеевском районе на легковушку упали трубы с грузовика, госпитализированы два человека

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В среду, 24 ноября, в 10:07 в Алексеевском районе 50-летний водитель MAN, который перевозил трубы и ненадежно их закрепил, на 22 км дороги "Богатое — Самара — Оренбург" допустил падение груза на автомобиль Kia Rio, который двигался во встречном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области