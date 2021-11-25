В Алексеевском районе на легковушку упали трубы с грузовика, госпитализированы два человека

В среду, 24 ноября, в 10:07 в Алексеевском районе 50-летний водитель MAN, который перевозил трубы и ненадежно их закрепил, на 22 км дороги "Богатое — Самара — Оренбург" допустил падение груза на автомобиль Kia Rio, который двигался во встречном направлении, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали 53-летний водитель и 30-летний пассажир легкового автомобиля, они были госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...