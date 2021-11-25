Водитель BMW пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser в Самаре

В среду, 24 ноября, в Самаре участником ДТП стал 54-летний водитель Toyota Land Cruiser 120, ехавший в 16:00 по ул. Потапова в направлении Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, на перекрестке напротив дома № 2 по ул. Потапова автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с BMW 320I под управлением 24-летнего парня.

В результате аварии травмы получил водитель BMW. Его доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.