Водитель BMW пострадал в ДТП с Toyota Land Cruiser в Самаре

В среду, 24 ноября, в Самаре участником ДТП стал 54-летний водитель Toyota Land Cruiser 120, ехавший в 16:00 по ул. Потапова в направлении Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, на перекрестке напротив дома № 2 по ул. Потапова автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с BMW 320I под управлением 24-летнего парня.
В результате аварии травмы получил водитель BMW. Его доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...