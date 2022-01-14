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Самарские автобусы №№ 61, 1, 50, 51 ходят по измененным схемам из-за "плохих" дорог В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка В ближайшие дни в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель В регионе побит суточный рекорд по количеству осадков В Самарской области сняли ограничение на движение большегрузов на трассе Р-229

Общество

В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие сутки в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель. За минувшие сутки максимальные осадки в виде снега выпали в Самаре (9 мм), Сызрань (7 мм), Тольятти (5 мм).

Дорожные службы Самарской области мобилизовались для борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на регион. В ночь с 13 на 14 января, на региональных дорогах велись работы по очистке проезжей части. В районах, на трассах работало 219 единиц специализированной техники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.

В Самаре на основных городских магистралях: Московском шоссе, мостовом переходе Кировский, Ново-Садовой было задействовано 130 единиц спецтехники. Велись работы по очистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вывозу снега. Проезжую часть обрабатывали песко-соляной смесью.

МЧС России по Самарской области рекомендует: в условиях снегопада быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. Если обильные осадки застали в личном транспорте на дороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

 

 

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Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

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