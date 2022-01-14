В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка

В ближайшие сутки в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель. За минувшие сутки максимальные осадки в виде снега выпали в Самаре (9 мм), Сызрань (7 мм), Тольятти (5 мм).

Дорожные службы Самарской области мобилизовались для борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на регион. В ночь с 13 на 14 января, на региональных дорогах велись работы по очистке проезжей части. В районах, на трассах работало 219 единиц специализированной техники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.

В Самаре на основных городских магистралях: Московском шоссе, мостовом переходе Кировский, Ново-Садовой было задействовано 130 единиц спецтехники. Велись работы по очистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вывозу снега. Проезжую часть обрабатывали песко-соляной смесью.

МЧС России по Самарской области рекомендует: в условиях снегопада быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. Если обильные осадки застали в личном транспорте на дороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.