В Самаре усилена расчистка снега и противогололедная обработка

В ближайшие сутки в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель. За минувшие сутки максимальные осадки в виде снега выпали в Самаре (9 мм), Сызрань (7 мм), Тольятти (5 мм).
Дорожные службы Самарской области мобилизовались для борьбы с последствиями снегопада, обрушившегося на регион. В ночь с 13 на 14 января, на региональных дорогах велись работы по очистке проезжей части. В районах, на трассах работало 219 единиц специализированной техники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.
В Самаре на основных городских магистралях: Московском шоссе, мостовом переходе Кировский, Ново-Садовой было задействовано 130 единиц спецтехники. Велись работы по очистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вывозу снега. Проезжую часть обрабатывали песко-соляной смесью.
МЧС России по Самарской области рекомендует: в условиях снегопада быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений. Если обильные осадки застали в личном транспорте на дороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.