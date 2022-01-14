В ближайшие дни в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель

14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели, сообщают синоптики Приволжского УГМС.

В пятницу днем, 14 января, облачно. Небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный , юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.

В субботу, 15 января, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -10... -15 °C. На дорогах снежные заносы. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4... -9 °C. На дорогах снежные заносы.

В воскресенье, 16 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.