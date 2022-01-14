В ближайшие дни в Самарской области прогнозируются сильный ветер и метель

14 января под влиянием атлантического циклона ожидается усиление ветра, снегопады, метели, сообщают синоптики Приволжского УГМС.
В пятницу днем, 14 января, облачно. Небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный , юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В субботу, 15 января, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -10... -15 °C. На дорогах снежные заносы. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4... -9 °C. На дорогах снежные заносы.
В воскресенье, 16 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.