Оператор билайн улучшил связь в садовых товариществах Самарской области

Начало активного дачного сезона — не за горами. Найти в интернете советы и подсказки от агрономов, как лучше сажать морковь, или предпочесть более надежный вариант и посоветоваться с бабушкой по видеосвязи — стабильный интернет от билайна поможет абонентам быстро решить этот вопрос.

Оператор продолжает расширять покрытие мобильного интернета и улучшает цифровые сервисы на территории всей Самарской области. При этом особое внимание компания уделяла развитию надежной сети в коттеджных поселках, дачных и садовых товариществах, чтобы абоненты могли оставаться онлайн с родными даже вдали от крупных городов.

Так, за последний год технические специалисты билайна улучшили качество связи на десятках территориях, среди которых СНТ "Салют", СДТ "Железнодорожник", СДТ "Садовый берег", садоводство "Коммунальник", СНТ "Рейд", КП "Муромский городок", ДНТ "Березовая грива" и др. Вблизи этих дачных сообществ были построены и модернизированы станции сотовой связи, чтобы каждый абонент мог пользоваться мобильными сервисами.

"С приближением лета множество наших абонентов устремляется за пределы городов — уезжают на дачи, проводят время на природе. Конечно, такая смена локации приводит к нагрузке на сеть в коттеджных поселках, садовых сообществах, где интернет-трафик за летние месяцы растет в разы. Мы будем поддерживать нашу инфраструктуру на тех территориях, где есть такая необходимость, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Также билайн дает возможность жителям Самарской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф "Близкие люди 2" до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи. Тариф "Близкие люди-2" дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.