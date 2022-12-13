Самарцы не стали возражать против строительства новой ветклиники в Советском районе

В Самаре прошли общественные обсуждения по вопросу строительства ветеринарной клиники на ул. Печерской в Советском районе города.

Судя по документации, опубликованной на сайте мэрии, в слушаниях принял участие всего один человек. Он высказался за возведение объекта: "Я за строительство ветеринарной клиники, район большой, густонаселенный, должна быть возможность обратиться к ветеринару".

Напомним, ранее ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" обратился с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Речь шла об участке площадью 4028 кв метров под амбулаторное ветеринарное обслуживание. Он расположен в границах ул. Энтузиастов и пер. Сокольский. Согласно данным Публичной кадастровой карты, разрешено использование под "амбулаторно-поликлиническое обслуживание". Кадастровая стоимость составляет 16,32 млн рублей.