В Самаре на ул. Печерской могут построить новую ветеринарную клинику

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных слушаний, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4028 кв метров под амбулаторное ветеринарное обслуживание.

Участок расположен на ул. Печерской в Советском районе, в границах ул. Энтузиастов и пер. Сокольский. Согласно данным Публичной кадастровой карты, разрешено использование под "амбулаторно-поликлиническое обслуживание". Кадастровая стоимость составляет 16,32 млн рублей.

Общественные обсуждения пройдут с 22 ноября по 13 декабря. С экспозицией проекта можно ознакомиться с 29 ноября по 6 декабря в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).