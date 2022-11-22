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Общество

В Самаре на ул. Печерской могут построить новую ветеринарную клинику

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных слушаний, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4028 кв метров под амбулаторное ветеринарное обслуживание.

Участок расположен на ул. Печерской в Советском районе, в границах ул. Энтузиастов и пер. Сокольский. Согласно данным Публичной кадастровой карты, разрешено использование под "амбулаторно-поликлиническое обслуживание". Кадастровая стоимость составляет 16,32 млн рублей.

Общественные обсуждения пройдут с 22 ноября по 13 декабря. С экспозицией проекта можно ознакомиться с 29 ноября по 6 декабря в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).

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