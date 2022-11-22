В Самаре на ул. Печерской могут построить новую ветеринарную клинику

Мэрия Самары опубликовала постановление о проведении очередных общественных слушаний, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4028 кв метров под амбулаторное ветеринарное обслуживание.
Участок расположен на ул. Печерской в Советском районе, в границах ул. Энтузиастов и пер. Сокольский. Согласно данным Публичной кадастровой карты, разрешено использование под "амбулаторно-поликлиническое обслуживание". Кадастровая стоимость составляет 16,32 млн рублей.
Общественные обсуждения пройдут с 22 ноября по 13 декабря. С экспозицией проекта можно ознакомиться с 29 ноября по 6 декабря в холле первого этажа департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132).
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.