16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студент из Челябинска украл у пенсионеров из Самарской области более 1 млн рублей В Самаре осудили наркоторговца из Узбекистана "Владельцу белого рояля" запросили семь лет за хищения на "Прогрессе" В Самаре начали пересматривать приговор о нападении на Айвара Кинжабаева Двух самарцев отправили в колонию за драку на Проране

Суды Происшествия

В Самаре осудили наркоторговца из Узбекистана

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре осужден гражданин Республики Узбекистан, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети "Интернет", в значительном и крупном размере, сообщает прокуратура Промышленного района областного центра.

Установлено, что в августе 2022 г., злоумышленник, по предварительному сговору с неустановленным лицом, через интернет-мессенджер приобрел наркотики метадон (фетадон, долофин) массой не менее 7,87 грамм. Часть наркотика, расфасованного на более мелкие партии в количестве 10 пакетиков, согласно состоявшейся договоренности, поместил в тайники-закладки, а с оставшимися девятью пакетиками был задержан сотрудниками полиции за совершение административного  правонарушения.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.3 ст. 30 п. "г"  ч.4  ст. 228-1 УК РФ, ст. 30 ч.3  п. "а, б"  ч.3 ст.  228-1 УК РФ, и назначил  наказание с учетом совокупности совершенных преступлений в виде семи лет лишения свободы   с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе надзорного ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5