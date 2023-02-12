В Самаре осудили наркоторговца из Узбекистана

В Самаре осужден гражданин Республики Узбекистан, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети "Интернет", в значительном и крупном размере, сообщает прокуратура Промышленного района областного центра.

Установлено, что в августе 2022 г., злоумышленник, по предварительному сговору с неустановленным лицом, через интернет-мессенджер приобрел наркотики метадон (фетадон, долофин) массой не менее 7,87 грамм. Часть наркотика, расфасованного на более мелкие партии в количестве 10 пакетиков, согласно состоявшейся договоренности, поместил в тайники-закладки, а с оставшимися девятью пакетиками был задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. "г" ч.4 ст. 228-1 УК РФ, ст. 30 ч.3 п. "а, б" ч.3 ст. 228-1 УК РФ, и назначил наказание с учетом совокупности совершенных преступлений в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе надзорного ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.