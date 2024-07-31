Жительница Самарской области инвестировала в мошенников 1 млн рублей

В Отрадном Самарской области 52-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ей через мессенджер поступило предложение получить хороший доход с помощью инвестиций. Женщине предложили вкладываться в выгодные интернет-проекты и получать дивиденды. Потерпевшая согласилась и перевела мошенникам 1 млн рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.