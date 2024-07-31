Жительница Самарской области инвестировала в мошенников 1 млн рублей

В Отрадном Самарской области 52-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ей через мессенджер поступило предложение получить хороший доход с помощью инвестиций. Женщине предложили вкладываться в выгодные интернет-проекты и получать дивиденды. Потерпевшая согласилась и перевела мошенникам 1 млн рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки