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В Самарской области обнаружили поддельную монету в 5 рублей

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области банками в числе поддельных денежных знаков выявлена фальшивая монета номиналом пять рублей. Также обнаружена поддельная купюра в 10 рублей. Такие данные содержатся в пресс-релизе Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Всего в банковской системе Самарской области во втором квартале 2024 г. выявили 31 денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки. По-прежнему большинство обнаруженных фальшивок - 20 штук - банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Кроме того, выявлено восемь поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. и одна - 2 тыс. рублей.

"Очень важно проверять подлинность банкнот прежде, чем они попадут в ваш кошелек. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. На просвет вы можете проверить водяной знак и защитную нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись "Билет Банка России". При наклоне банкноты можно увидеть скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры", - отмечают в отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Информация о признаках подлинности каждой банкноты размещена на официальном сайте Банка России в разделе "Наличное денежное обращение" и в бесплатном мобильном приложении "Банкноты Банка России".

"В оборот постепенно поступают модернизированные банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. Банкноты более ранних выпусков при этом остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать. Если кто-то пытается вас убедить в необходимости обмена - это мошенники", - подчеркнул управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

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