Компания Desport открыла магазины бывшего "Декатлон". Что ждет потребителя?

В Россию вернулись товары популярной международной сети "Декатлон", преемником которой стала компания Desport. Генеральный директор Desport Дмитрий Страхов рассказал "Ленте.ру" о том, как команда сохраняет традиции международного бренда, предоставляя россиянам товары для занятий более чем 60 видами спорта по разумным ценам, и ищет собственный путь в развитии бизнеса.

Широко известный в России "Декатлон" вынужденно приостановил работу летом 2022 года из-за изменения цепей поставки. На пересмотр логистических цепочек, заключение прямых договоров с фабриками "Декатлон" по всему миру через нового эксклюзивного дистрибьютера на территории России - компанию Desport - ушло больше года.

Компания является преемником "Декатлон" в России, но контактирует теперь с поставщиками товаров напрямую. Благодаря этому Desport может поддерживать конкурентоспособные цены. Кроме того, Desport развивает свои собственные торговые марки с учетом знания российского покупателя, приобретенного командой за 18 лет работы в нашей стране, и особенностей наших погодных условий.

Развитие под российского потребителя

Desport запустила онлайн-продажи своих товаров по всей России и сделала ставку на зимние виды спорта - беговые лыжи, коньки, сноуборд (этого не хватало французскому бренду). В ближайших планах Desport - развивать ассортимент и расширить свое присутствие в городах Сибири и Урала. Помимо ассортимента "Декатлона", предлагаемого россиянам, Desport создает собственные торговые марки. Новый ассортимент, который появится в российской сети, создается по тем же стандартам качества, что и у "Декатлона".

Любой россиянин в последнее время отмечает рост цен, особенно на спортивные товары. По словам Дмитрия Страхова, Desport сдерживает рост цен за счет прямого взаимодействия с производствами и на условиях низкой маржинальности сети. "Она значительно ниже, чем у наших основных конкурентов", - подчеркивает Дмитрий Страхов.

Особое внимание в магазинах Desport получают семьи с детьми. Каждый год, готовясь к новому учебному сезону, родители сталкиваются с тем, что дети выросли так, что не влазят в старую спортивную форму. Новая линейка спортивной одежды для школьников включает готовые наборы для разных видов спорта, в том числе таких как футбол и гимнастика. С помощью этих наборов родители смогут прямо на месте подобрать экипировку для уроков физкультуры и спортивных секций по доступной цене. "Для семей у нас такой посыл: "Приезжайте к нам в гости, посмотрите, познакомитесь. Привозите с собой детей, пусть потестируют", - добавляет глава Desport.

Личный опыт консультантов при подборе товара

Многие покупатели часто теряются в выборе подходящего снаряжения. Desport подбирает продавцов, которые сами занимаются спортом и способны, опираясь на собственный опыт, помочь с выбором. "Любой сотрудник магазина вам поможет, - говорит генеральный директор сети. - Это не из серии "лишь бы деньги заработать", у консультанта нет задачи заставить вас что-то купить, так как их заработок не привязан к продажам. Для нынешней молодежи, для ребят, работающих в магазине, основа - это интерес", - рассказывает Дмитрий Страхов.

На связи с производством

О поставках товаров Desport договаривается с производителями напрямую. Сейчас компания имеет связи с производителями из России, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Пакистана. Причем количество российских поставщиков у сети выросло с нескольких десятков до 200 предприятий. "Мы используем для производства собственных торговых марок в том числе и те производственные площадки, которые используют "Декатлон", - добавляет Дмитрий Страхов.

Прошли проверку на прочность

Прототипы товара подвергаются серьезному профессиональному тестированию, прежде чем он попадает в производство. На этапе производства существует многоступенчатая технология контроля качества. Директор Desport подчеркивает, что безопасность и надежность - это ключевое при разработке товара: "Мы используем все наработки "Декатлон" в производстве продукта, и наша производственная команда состоит из экспертов в производстве именно спортивного продукта. Они, как и большинство сотрудников нашей компании, сами увлекаются спортом".

Desport планирует внедрить тест-драйв для своих товаров, чтобы покупатели их испытали и решили, насколько они подходят для их тренировок. Дмитрий Страхов отмечает, что этот шаг принесет компании самую ценную информацию - честную обратную связь от клиентов. "Мы на первых порах даже не хотим ограничивать этап тестирования по времени", - добавляет он.

Тестирование станет частью программы лояльности клуба Declub, который уже собрал более 500 тысяч участников. Они уже получают скидки, двухлетнюю гарантию и возможность вернуть товар в течение года, если он не подошел. Сейчас Desport готовится к запуску специализированной доставки в города, где компания еще не успела открыть магазины.