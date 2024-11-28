В тольяттинской школе задымился упавший телефон ученицы

В четверг, 28 ноября, во втором часу дня в соцсетях появилась информация о том, что в Тольятти прямо в школе якобы взорвался телефон.
"В коридоре школы № 62 произошел взрыв телефона у одной из учениц. Устройство резко нагрелось, девочка успела отбросить его, после чего оно взорвалось. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщили очевидцы. При этом на приложенной к посту видеозаписи было видно лежащий на полу и дымящийся телефон.
Представители администрации Тольятти прокомментировали инцидент: "В 12:45 на перемене в школе № 62 на ул. Ворошилова, 37 в Автозаводском районе Тольятти сработала пожарная сигнализация. По информации директора школы, у ученицы на перемене упал телефон на плитку, из- за удара телефон задымился. Открытого огня не было".
Представители горадминистрации отметили, что пострадавших нет. Помещение школы проветрили.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?