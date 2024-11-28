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Происшествия

В тольяттинской школе задымился упавший телефон ученицы

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 ноября, во втором часу дня в соцсетях появилась информация о том, что в Тольятти прямо в школе якобы взорвался телефон.

"В коридоре школы № 62 произошел взрыв телефона у одной из учениц. Устройство резко нагрелось, девочка успела отбросить его, после чего оно взорвалось. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщили очевидцы. При этом на приложенной к посту видеозаписи было видно лежащий на полу и дымящийся телефон. 

Представители администрации Тольятти прокомментировали инцидент: "В 12:45 на перемене в школе № 62 на ул. Ворошилова, 37 в Автозаводском районе Тольятти сработала пожарная сигнализация. По информации директора школы, у ученицы на перемене упал телефон на плитку, из- за удара телефон задымился. Открытого огня не было".

Представители горадминистрации отметили, что пострадавших нет. Помещение школы проветрили.

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