Сергей Лавров рассказал об открытости российской информационной политики и геополитической ситуации в мире

Глава МИД России Сергей Лавров провел большой разговор о вызовах, с которыми столкнулась российская дипломатия в прошлом году. Общую ситуацию на мировой арене он охарактеризовал так: современная эпоха — время противостояния между теми, кто отстаивает принципы Устава ООН и коллективным Западом, который считает, что может решать вопросы без оглядки на других.

Немалая часть итоговой пресс-конференции была посвящена влиянию Запада. Министр иностранных дел подлчеркнул, что Западу противостоят те, "кто за многополярность, за устав ООН, прежде всего за принцип суверенного равенства государств". Это требует не навязывать свою волю, а договариваться. Главная цель Запада, считает министр, — подавить очередного конкурента, каковым сейчас оказалась Россия.

"Главная цель — ослабить Россию в геополитическом плане, создавая прямо на ее границах — не где-то там за океаном, а прямо на наших границах, на исконно русских территориях, закладывавшихся и развивавшихся, обустраивавшихся русскими царями и их сподвижниками — создание именно там прямых военных угроз Российской Федерации", — заявил Лавров.

Обсуждение коснулось и украинского конфликта. Глава МИД РФ сказал, что российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности той страны, "которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии". При этом евразийский контекст должен быть доминирующим. По мнению Лаврова, западная часть континента не может отгородиться от Китая, Индии, России, Персидского залива и Южной Азии. По словам министра, все в мире начали признавать, что дело не в Украине, а в том, что эту страну используют для ослабления России в контексте европейской безопасности.

Глава МИДа заметил и традицию американских демократов — "напоследок нагадить" новой администрации. В частности, заявления Байдена о курсе на поддержку Украины — это "завещание" уходящей администрации о продолжении борьбы с РФ. Лавров напомнил, что Байден в отчете по внешней политике заявил, что США удалось "поставить под ружье" 50 стран, "чтобы помогать Украине, а на самом деле, чтобы воевать против России руками Украины".

Руководитель отдела стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви задал министру вопрос о работе Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network. Он рассказал, что ассоциация создавалась на принципах максимальной открытости, исходя из того, что мнение правительства западных стран нужно разделять с мнением их жителей. "Стоит ли общаться с независимыми экспертами из разных стран или необходимо сосредоточиться на дружественных странах?" — спросил Тимофей Ви.

"Я бы не стал закрываться, в этом и отличие нашей информационной работы. Не надо бояться — пусть они приходят, смотрят и слушают", — ответил Сергей Лавров. Россия сотрудничает с иностранными СМИ, на пресс-конференции присутствовали представители SkyNews, Reuters и других европейских и американских СМИ. Этим ее информационная политика принципиально отличается от Европы и США, которые ввели запрет для аккредитации российских СМИ "Спутник" и RT за рубежом, а также недавно отказали в аккредитации во Франции корреспонденту "Комсомольской правды".