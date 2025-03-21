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ОТП Банк первым в России переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 21 на 22 марта ОТП Банк первым в стране мигрирует с иностранного процессинга на передовое российское решение Solar. Эта система, построенная без использования системы управления базами данных Oracle, устраняет риски, связанные с прекращением поддержки этого ПО в России и потенциальными сбоями в работе ключевых банковских сервисов.

Как сообщили в пресс-службе, ОТП Банк станет первым, кто устранит риски в этом классе решений. Новый процессинг утроит производительность, расширит продуктовую линейку и ускорит проведение операций. Он значительно превосходит предыдущий с точки зрения безопасности.

Переход на него — сложная процедура, требующая временного прерывания работы банка. Поэтому базовый этап миграции запланирован на ночь с пятницы на субботу, когда клиентская активность минимальна. Сервисы будут бесшовно восстановлены уже утром в субботу.

"Переход на современный технологический стек (PostgreSQL, Java и Kafka) обеспечит надежность, отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность карточного процессинга. Успешная миграция, которая может пройти как единовременно, так и в несколько этапов, станет возможной благодаря партнерству с Solanteq и тесной кооперации всех служб банка в течение последнего года", — отметил Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям ОТП Банка.

Гид потребителя

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