Госавтоинспекторы оштрафовали самарца, перевозившего людей вне салона автомобиля

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности правонарушителя, перевозившего людей вне салона автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

29 мая в дневное время, водитель Lada Priora по ул. Луначарского в Самаре осуществлял перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства. Фиксирующее правонарушение видео попало в Интернет. Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя и его местонахождение. В ходе опроса 23-летний мужчина сознался в совершении противоправного деяния.

Полицейскими в отношении молодого человека составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством, водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности).