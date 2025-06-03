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Госавтоинспекторы оштрафовали самарца, перевозившего людей вне салона автомобиля Под Самарой гражданский самолет едва не попал под прицел ПВО Мошенники выманили у самарской школьницы 3 млн рублей 71 пьяного водителя задержали за три дня в Самарской области ФСБ вскрыла в Самарской области миллионные хищения из банка

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Госавтоинспекторы оштрафовали самарца, перевозившего людей вне салона автомобиля

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности правонарушителя, перевозившего людей вне салона автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

29 мая в дневное время, водитель Lada Priora по ул. Луначарского в Самаре осуществлял перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства. Фиксирующее правонарушение видео попало в Интернет. Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя и его местонахождение. В ходе опроса 23-летний мужчина сознался в совершении противоправного деяния.

Полицейскими в отношении молодого человека составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством, водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности).

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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