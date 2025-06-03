Госавтоинспекторы оштрафовали самарца, перевозившего людей вне салона автомобиля

Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности правонарушителя, перевозившего людей вне салона автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
29 мая в дневное время, водитель Lada Priora по ул. Луначарского в Самаре осуществлял перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства. Фиксирующее правонарушение видео попало в Интернет. Во время проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя и его местонахождение. В ходе опроса 23-летний мужчина сознался в совершении противоправного деяния.
Полицейскими в отношении молодого человека составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством, водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности).
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.