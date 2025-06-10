Жительницу Чапаевска оштрафовали за нелегальную продажу табака

Судебные приставы Чапаевска взыскали 150 тыс. руб. уголовного штрафа, назначенного женщине за незаконную продажу немаркированных табачных изделий, сообщает ГУФССП по Самарской области.
Женщина приобрела около 1,3 тыс. пачек табачной продукции, которую планировала реализовывать в одном из торговых павильонов. О том, что продукция немаркированная женщина знала. На этот факт указывала и низкая закупочная цена. В ходе осмотра павильона нелегальный товар был обнаружен и изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления и обязал выплатить уголовный штраф в размере 150 тыс. рублей.
Будучи уведомленной о том, что уголовный штраф может быть заменен на реальное лишение свободы, женщина оплатила задолженность в полном объеме.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.