16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре оправдали охранника, обвиненного в смерти "воришки" Жительницу Чапаевска оштрафовали за нелегальную продажу табака Мошенники украли накопления у студентки из Самары Прокуратура: в работе общественного транспорта Самары масса нарушений В Самаре пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию

Происшествия

Жительницу Чапаевска оштрафовали за нелегальную продажу табака

ЧАПАЕВСК. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы Чапаевска взыскали 150 тыс. руб. уголовного штрафа, назначенного женщине за незаконную продажу немаркированных табачных изделий, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Женщина приобрела около 1,3 тыс. пачек табачной продукции, которую планировала реализовывать в одном из торговых павильонов. О том, что продукция немаркированная женщина знала. На этот факт указывала и низкая закупочная цена. В ходе осмотра павильона нелегальный товар был обнаружен и изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и обязал выплатить уголовный штраф в размере 150 тыс. рублей. 

Будучи уведомленной о том, что уголовный штраф может быть заменен на реальное лишение свободы, женщина оплатила задолженность в полном объеме. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6