Жительницу Чапаевска оштрафовали за нелегальную продажу табака

Судебные приставы Чапаевска взыскали 150 тыс. руб. уголовного штрафа, назначенного женщине за незаконную продажу немаркированных табачных изделий, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Женщина приобрела около 1,3 тыс. пачек табачной продукции, которую планировала реализовывать в одном из торговых павильонов. О том, что продукция немаркированная женщина знала. На этот факт указывала и низкая закупочная цена. В ходе осмотра павильона нелегальный товар был обнаружен и изъят из незаконного оборота сотрудниками полиции.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и обязал выплатить уголовный штраф в размере 150 тыс. рублей.

Будучи уведомленной о том, что уголовный штраф может быть заменен на реальное лишение свободы, женщина оплатила задолженность в полном объеме.