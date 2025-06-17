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Происшествия

В Тольятти спортклуб остался без помещения из-за долгов по "коммуналке"

ТОЛЬЯТТИ 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько лет назад руководство региональной общественной организации арендовало у тольяттинской администрации помещение для занятия вольной борьбой. Однако недавно власти города потребовали от директора спортивного клуба освободить помещение площадью 200 кв. м. Причиной расторжения договора стала задолженность по коммунальным платежам.

Арбитражный суд Самарской области постановил вернуть арендованное имущество законному владельцу.

"Судебные приставы Центрального района Тольятти уведомили руководство спортивного клуба о возбужденном исполнительном производстве и вручили требование об исполнении решения суда. Несмотря на это, должник в добровольном порядке помещение не освободил. Тогда в отношении директора спортивного клуба было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, руководителю организации вручили  предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований решения суда", - отмечается в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.

В результате принятых мер директор спортивного клуба освободил помещение площадью 200 кв. м. Исполнительное производство окончено.

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