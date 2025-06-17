В Тольятти спортклуб остался без помещения из-за долгов по "коммуналке"

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Несколько лет назад руководство региональной общественной организации арендовало у тольяттинской администрации помещение для занятия вольной борьбой. Однако недавно власти города потребовали от директора спортивного клуба освободить помещение площадью 200 кв. м. Причиной расторжения договора стала задолженность по коммунальным платежам.