В Тольятти спортклуб остался без помещения из-за долгов по "коммуналке"

Несколько лет назад руководство региональной общественной организации арендовало у тольяттинской администрации помещение для занятия вольной борьбой. Однако недавно власти города потребовали от директора спортивного клуба освободить помещение площадью 200 кв. м. Причиной расторжения договора стала задолженность по коммунальным платежам.
Арбитражный суд Самарской области постановил вернуть арендованное имущество законному владельцу.
"Судебные приставы Центрального района Тольятти уведомили руководство спортивного клуба о возбужденном исполнительном производстве и вручили требование об исполнении решения суда. Несмотря на это, должник в добровольном порядке помещение не освободил. Тогда в отношении директора спортивного клуба было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, руководителю организации вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований решения суда", - отмечается в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.
В результате принятых мер директор спортивного клуба освободил помещение площадью 200 кв. м. Исполнительное производство окончено.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.