МВД оштрафовало нарушителей ПДД за танцы на капоте авто

В Самаре полицейские разыскали компанию, грубо нарушившую ПДД ради тренда из соцсетей.

14 июля в соцсетях появилось видео с Volkswagen Polo на ул. Вилоновской. На видео двое пассажиров, высунувшись из окон двигавшейся машины, делают вид, что гребут веслами, а их друг танцует на капоте. В подписи к видео сообщалось, что это повтор популярного тренда. Вероятно, речь о видео с танцем на корме лодки, которое завирусилось в соцсетях.

Правоохранители быстро установили личности участников "перформанса" и доставили в отдел полиции.

"Госавтоинспекция напоминает, что перевозка людей вне кабины автомобиля и без использования ремней безопасности категорически запрещены и влекут за собой административную ответственность. Полицейскими правонарушители оперативно установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Водителем оказался 26-летний мужчина, ему вменили ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля") и ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности"). Остальных героев видео привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 ("Нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения"). Они заплатят штрафы на общую сумму 5 тыс. рублей.