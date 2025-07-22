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Происшествия

Самарскую область утром 22 июля атаковали БПЛА

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июля, Самарскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Обошлось без жертв и разрушений.

"Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет", — написал глава региона.

Он также попросил относиться с пониманием к тому, что для борьбы с БПЛА на территории области  вводятся временные ограничения мобильного интернета. 

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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