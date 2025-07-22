Самарскую область утром 22 июля атаковали БПЛА

Во вторник, 22 июля, Самарскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Обошлось без жертв и разрушений.

"Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. Жертв и разрушений нет", — написал глава региона.

Он также попросил относиться с пониманием к тому, что для борьбы с БПЛА на территории области вводятся временные ограничения мобильного интернета.