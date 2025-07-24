Приставы взыскали с мошенника из Волжского района 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с мужчины, похитившего 1,5 млн руб. у государства, используя свое служебное положение, сообщает ГУФССП по Самарской области.

За совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы и постановил выплатить ущерб, причиненный администрации муниципального района, в размере 1,5 млн рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о наложение запрета на совершение регистрационных действий в отношении имеющегося у должника имущества, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

В итоге материальный ущерб погашен в полном объеме.