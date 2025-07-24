Приставы взыскали с мошенника из Волжского района 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскали материальный ущерб с мужчины, похитившего 1,5 млн руб. у государства, используя свое служебное положение, сообщает ГУФССП по Самарской области.
За совершение преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы и постановил выплатить ущерб, причиненный администрации муниципального района, в размере 1,5 млн рублей.
В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о наложение запрета на совершение регистрационных действий в отношении имеющегося у должника имущества, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.
В итоге материальный ущерб погашен в полном объеме.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.