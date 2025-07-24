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Происшествия

Приставы взыскали с мошенника из Волжского района 1,5 млн рублей

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы взыскали материальный ущерб с мужчины, похитившего 1,5 млн руб. у государства, используя свое служебное положение, сообщает ГУФССП по Самарской области.

За совершение преступлений по ч. 3 ст.  159 УК РФ "Мошенничество" суд приговорил жителя Волжского района к 2,5 годам лишения свободы и постановил выплатить ущерб, причиненный администрации муниципального района, в размере 1,5 млн рублей. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о наложение запрета на совершение регистрационных действий в отношении имеющегося у должника имущества, а также обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

В итоге материальный ущерб погашен в полном объеме. 

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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