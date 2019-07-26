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Общество

Автобусы №№ 24 и 92 изменят маршрут из-за ремонта на водоводе

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 июля, в связи с работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм по ул. Молодогвардейская на участке от ул. Маяковского до Студенческого переулка с 09:00 и до окончания работ будет закрыто движение общественного транспорта по ул. Молодогвардейская, сообщает пресс-служба мэрии города.

Автобусы маршрутов №№ 24, 92 проследуют:

  • в направлении "в город" — по ул. Молодогвардейская, ул. Маяковского, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, далее — по своему маршруту;
  • в обратном направлении — по ул. Вилоновская, ул. Галактионовская, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, далее — по своему маршруту.

Городская администрация просит горожан с пониманием относиться к необходимости работ на водоводе и заблаговременно планировать маршрут следования.

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