На Проране прошли военные "Самарские Маневры"

В субботу, 10 августа, с 10:00 до 15:.00 на острове Проран (Поджабный) состоялось военно-историческое мероприятие "Самарские Маневры", посвященное памяти граждан, служивших в годы Первой Мировой войны (1914-1918) в 189 пехотном Измаильском полку, квартировавшем в г. Самаре.

Его провело объединение военно-исторических клубов "Самарский Гарнизон" при поддержке администрации Самары и ТОС "ПРОРАН". Вход на мероприятие был свободный и без возрастных ограничений. До места зрители добирались на речном транспорте.

Здесь они увидели настоящие военные маневры Русской Императорской Армии в исполнении участников военно-исторических клубов городов Самары, Тольятти и Димитровграда с различными элементами строевых и ружейных приемов.

Кроме того, зрителей ожидала и интересная культурно-развлекательная программа — различные игры с детьми и взрослыми проводили участники плясовых и историко-культурных клубов г. Самары.

Для всех собравшихся также работала ярмарка поделок и товаров, сделанных участниками историко-культурных клубов Самары.