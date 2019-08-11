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Преступления Происшествия

В Воскресенке подростки пытались вскрыть чужой гараж

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе сотрудники полиции задержали несовершеннолетних при попытке похитить чужое имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился 35-летний житель города Самары и сообщил, что неизвестные лица пытаются пробраться в его гараж на территории села Воскресенка.

Полицейские на месте происшествия задержали двух молодых людей 14 и 15 лет. Юноши проживают в Волжском районе и учатся в школе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе опроса правонарушителей удалось установить личность третьего злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Вскоре он был задержан.

Следователями О МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.

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