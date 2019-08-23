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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре депутата, не отчитавшегося о доходах, лишили мандата

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после вмешательства прокуратуры депутата Советского района лишили мандата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, один из депутатов отказался сдавать декларации о доходах и имуществе за 2018 год, что является нарушением.

Из-за этого прокурор потребовал от представительного органа муниципалитета устранить нарушение. В результате было принято решение досрочно прекратить полномочия не отчитавшегося о доходах депутата в связи с утратой доверия.

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