В Самаре депутата, не отчитавшегося о доходах, лишили мандата

В Самаре после вмешательства прокуратуры депутата Советского района лишили мандата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, один из депутатов отказался сдавать декларации о доходах и имуществе за 2018 год, что является нарушением.

Из-за этого прокурор потребовал от представительного органа муниципалитета устранить нарушение. В результате было принято решение досрочно прекратить полномочия не отчитавшегося о доходах депутата в связи с утратой доверия.