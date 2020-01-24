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В Самарском государственном техническом университете Сбербанк провел лекцию по актуальным финансовым инструментам

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном техническом университете прошла лекция Сбербанка "Как стать финансово грамотным человеком". Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается 25 января. В мероприятии приняли участие студенты 1-4 курсов инженерно-экономического факультета и института автоматики и информационных технологий.

Фото: предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала.

В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

Константин Долонин, управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк:

"Развитие финансовой грамотности населения — это одна из фокусных задач Сбербанка. С каждым днём цифровизация все активнее входит в нашу жизнь, во все сферы, в том числе и финансовую. Именно поэтому особенно важно разбираться в основных финансовых понятиях, ориентироваться в продуктах, предлагаемых рынком, использовать их с осознанием рисков, а также эффективно управлять личными сбережениями: вести бюджет, планировать траты и по возможности избегать излишней долговой нагрузки".

Николай Губанов, директор института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета:

"Подобные лекции однозначно снижают риски финансовых потерь у студентов, которые фактически являются самой активной частью нашего общества. Важно, что лекцию проводит не теоретик в области экономики и финансов, а практикующий специалист — управляющий Самарского отделения Сбербанка. Мы всегда приветствуем подобное взаимодействие со Сбербанком. Сейчас у нас в планах выстраивание более плотных связей, наращивание количества совместных мероприятий, в том числе и на тему увеличения доли финансовой грамотности среди студентов Самарского государственного технического университета — опорного вуза нашего региона".

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