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Преступления Происшествия

Замглавы Кинельского района подозревают в получении взятки

КИНЕЛЬ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя по социальным вопросам главы администрации Кинельского района Дмитрия Болдова. Его подозревают в получении взятки — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии следствия, с февраля 2017 г. по август 2018 г. он получил 600 тыс. руб. от представителя ООО. Фирма построила и вводила в эксплуатацию жилые дома по ул. Рабочей пос. Кинельский. Деньги предназначались за содействие в получении разрешений на ввод в эксплуатацию, а также за то, чтобы администрация района купила у ООО квартиры для специализированного жилищного фонда. Таким образом, муниципальный служащий, предположительно, получал по 20 тыс. руб. за каждую из 30 квартир.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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