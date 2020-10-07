Экс-начальник отдела областного УФНС приговорен к восьми годам заключения

Вынесен приговор бывшему начальнику контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александру Петрову, а также предполагаемым посредникам — Дмитрию Кондратьеву и Андрею Толмачеву, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следственного ведомства, в зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо размере).

"Следствием и судом установлено, что в 2018 г. начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области получил через двух посредников от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере более трех миллионов рублей за незаконные действия в пользу организации — разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля. Это позволило данной организации своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и как следствие могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения". — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на — восемь лет, Кондратьеву — три года и Толмачеву — пять лет.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.