Экс-начальник отдела самарской налоговой признался в мошенничестве на 2,5 миллиона

В пятницу, 1 ноября, в суде Октябрьского района Самары начался процесс по делу начальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Петрова. Его обвиняют в получении взятки 3 миллиона. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались два предполагаемых посредника во взяточничестве — Андрей Толмачев и Дмитрий Кондратьев.

Александра Петрова задержали сотрудники УФСБ по Самарской области в ноябре 2018 года. Силовики считают, что он получил взятку 3 млн рублей.

"По версии следствия, в 2017 г. Петров организовал налоговые проверки в отношении ООО "СоюзАгроСамара", — сообщила суду гособвинитель. — Руководитель общества обратился к Кондратьеву и спросил, нет ли возможности узнавать о проверках заранее и влиять на решение по ним. Кондратьев пояснил, что возможность есть".

А в апреле 2018 г., считают следователи, Кондратьев встретился со своим знакомым Толмачевым и поинтересовался, как можно договориться о том, чтоб "СоюзАгроСамару" не наказывали в случае нарушений.

Толмачев сказал, что поможет, а позже позвонил в налоговую своему знакомому — Петрову и задал вопрос ему. По итогам переговоров, все сошлись на сумме в несколько миллионов. Деньги передавали частями.

При передаче одной из частей этих денег, Кондратьева и задержали сотрудники ФСБ. Кондратьев сказал, что готов сотрудничать со следствием. И уже в рамках оперативного эксперимента он отнес деньги Толмачеву. Толмачева тоже задержали с поличным. Но и он согласился сотрудничать с ФСБ и понес деньги дальше, Петрову. При их встрече с мечеными купюрами задержали Петрова. Петров заявил, что деньги предназначались именно ему.

Толмачев и Кондратьев в суде признали вину. А вот Петров получение взятки отрицает. Он говорит, что деньги брал себе, но на самом деле не собирался выполнять обещанное, то есть совершил мошенничество (по статье УК РФ "Мошенничество" наказание может быть мягче — прим. Волга Ньюс).

"Кроме того, я признаю лишь получение 2,5 миллионов", — сообщил он суду.

В ближайшее время по делу должны допросить свидетелей, которые, возможно, смогут пролить свет на эту историю.