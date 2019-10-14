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Преступления Происшествия

Дело экс-начальника контрольного отдела областного УФНС и двух его подельников передано в суд

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Петрова, обвиняемого в получении взятки, и двух его подельников, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по версии следствия, в 2018 г. Петров через двух посредников получил от представителя коммерческой организации часть взятки в виде денег в размере 3 млн руб. (от предполагаемой в 4 млн руб.) за разглашение сведений, составляющих служебную тайну, о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового контроля, что позволило фирме своевременно осуществлять противодействие деятельности налогового органа и, как следствие, могло повлиять на размер доначислений налоговых платежей в сторону уменьшения.

В отношении Петрова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в отношении людей, передававших ему деньги, - по ч. 4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо размере).

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

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