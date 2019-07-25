Экс-начальник контрольного отдела областного УФНС останется под стражей до 27 октября

В четверг, 25 июля, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова продлил срок содержания под стражей экс-начальнику контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александру Петрову на три месяца — до 27 октября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в мае 2018 г. Петров у себя дома получил через двух посредников от руководителя фирмы часть взятки — 1,5 млн рублей. 26 ноября те же посредники передали ему еще 200 тыс. руб. и муляж 800 тыс. рублей.

В отношении Петрова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", а в отношении людей, передававших ему деньги, — "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

29 ноября 2018 г. Петров был арестован на два месяца. Затем меру пресечения продлевали и 25 июля опять продлили на три месяца — до 27 октября.