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Суды Происшествия

Бывший начальник контрольного отдела областного УФНС останется под стражей до 27 июля

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, Самарский районный суд под председательством судьи Анны Давыдовой удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей экс-начальнику контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александру Петрову на три месяца - до 27 июля, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в мае 2018 г. Петров у себя дома получил через двух посредников от руководителя фирмы часть взятки - 1,5 млн рублей. 26 ноября те же посредники передали ему еще 200 тыс. руб. и муляж 800 тыс. рублей.

В отношении Петрова возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", а в отношении людей, передававших ему деньги, - "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

29 ноября 2018 г. Александр Петров был арестован судом на два месяца. 25 января 2019 г. такая мера пресечения была назначена ему на срок до 27 апреля. Сегодня суд продлил ему арест еще на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 27 июля.

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