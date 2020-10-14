В выходные планируется открыть движение по Заводскому шоссе

Глава Самары Елена Лапушкина 13 октября проверила ход работ на Заводском шоссе. В настоящий момент рабочие заканчивают укладку асфальта на основных полосах движения, на участке от ул. Профильной до железнодорожного переезда. Движение по ним планируется открыть уже в эти выходные. Все ремонтные работы завершатся в ноябре 2020 года.

Еще один важный объект, который посетила Елена Лапушкина, расположен в Октябрьском районе. Там возводится будущее образовательное учреждение. Строительство школы на 5 просеке ведется в рамках национального проекта "Образование" и находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Здание школы, рассчитанное на 600 человек, состоит из двух блоков А и Б. В настоящий момент на объекте завершены следующие виды работ: устройство фундаментной плиты, стен и колонн, кирпичная кладка перегородок подвала и стен. Каркас здания полостью готов. Внутренние коммуникации практически уложены. На 90% завершено остекление. До конца месяца фасадные работы будут закончены. Так же проводится благоустройство территории возле школы.

По словам представителя компании подрядчика, строительство ведется в соответствии с графиком и уже к концу года трехэтажное здание будет полностью готово.

Напомним, работы по рекнструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда начались в сентябре 2019 года. Общая протяженность реконструированного дорожного полотна составит 3,086 км. Новая дорога призвана существенно разгрузить транспортные потоки, улучшить инфраструктуру и повысить транспортную доступность промышленных предприятий и других организаций.

После реконструкции на Заводском шоссе преобразится не только дорога. Там оборудуют тротуары, парковки и автобусные остановки, установят пешеходные ограждения и сделают уличное освещение, переустроят железнодорожные переезды и устроят резинокордовое покрытие переездов.

В завершение работ по муниципальному контракту будут установлены дождевые решетки, выполнены устройство верхнего, завершающего слоя асфальтобетона, а также инженерное обустройство дороги, которое включает в себя установку перильных ограждений, озеленение участков, нанесение разметки согласно схем организации дорожного движения и установку новых светофоров.