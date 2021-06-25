"День степи. Толстовские скачки" пройдет под эгидой Федерации конного спорта России

10 июля в поселке Гавриловский Алексеевского районе пройдет "День степи. Толстовские скачки". В 170-летний юбилей Самарской губернии конно-спортивный праздник впервые пройдет под эгидой Федерации конного спорта России.

Место для праздника выбрано уникальное — степь Алексеевского района у подножья горы Шишка, где полтора века назад находилось первое степное имение Льва Толстого. В 70-е годы XIX века оно стало центром культурной жизни края. Писатель устраивал здесь конные скачки с призами.

В этом году, так же как в те времена, здесь соберутся представители разных народов. Конноспортивные соревнования с участием сильнейших быстроногих скакунов из лучших клубов губернии, межмуниципальный фестиваль тюркских народностей "Степное ожерелье", ремесленный базар, "Хутор Л. Н. Толстого", экскурсии по памятным местам на исток р. Съезжей — все это и многое другое станет композиционными составляющими праздника "День степи. Толстовские скачки".

В культурно-спортивном мероприятии Самарской области примут участие соседние республики: Башкортостан, Казахстан и Киргизию, которые продемонстрируют гостям национальные традиции коневодства. Это — первый шаг к международному уровню мероприятия.