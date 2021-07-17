В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Приволжское УГМС сообщило о желтом уровне пожарной опасности в регионе в период с 17 по 19 июля. Он связан с жаркой погодой.

"Днем 17–19 июля в Самарской области сохранится жара 30-34°с", — отмечается в сообщении.

Кроме того, синоптики подчеркнули: в ближайшее время существенных изменений в погоде ждать не стоит.

"На фоне пониженного атмосферного давления в полуденные и вечерние часы пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха в дневные часы по-прежнему будет преодолевать 30° отметку", — рассказали в Приволжском УГМС.