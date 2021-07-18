Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям

Самарский школьник Максим Беделин победил во всероссийском конкурсе "Шустрик", организованном Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям. Он разработал проект "Автоматическая кормушка для аквариумных рыб", который признали лучшим в категории младшей возрастной группы.

Максим готовился к участию заранее: за месяц до конкурса прошел специальную инженерную бизнес-игру "Школьный акселератор", организованную Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям. Благодаря этому научился генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузился в инженерное творчество и науку.

В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на всероссийский конкурс.

Всего на конкурс поступило более двух тыс. заявок от школьников из 68 регионов страны. Организаторы отметили, что в этом году самыми актуальными темами стали: робототехника, экология и промышленного дизайна.