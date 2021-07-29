Девушка из Самары победила во всероссийском конкурсе "Мисс Туризм России"

22-летняя жительница Самары Полина Матренина, получившая в прошлом году титул "Мисс Самара 2020" стала обладательницей титула "Мисс Туризм России — 2021". Также Полина получила в награду драгоценную корону с кристаллами Swarovski ручной работы.
Открытый всероссийский конкурс красоты и таланта проходил в Чебоксарах 24 июля. За корону и титул боролись 24 участницы со всей России.
Кроме Полины в тройку лучших вошла еще одна землячка — жительница Тольятти Елизавета Дубина. Она удостоилась титула "Вторая вице-мисс Туризм России 2021". Первой вице-мисс стала модель из Иваново Алиса Шмелева.
Конкурс "Мисс Туризм России" является официальным отборочным туром на крупнейшие международные проекты — "Миcc Туризм Мира" (Miss Tourism Queen International) MissTourismWorld и еще несколько крупных мировых конкурсов: Miss Bikini International, Miss Globe, Мiss Grand International".
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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках