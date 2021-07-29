Девушка из Самары победила во всероссийском конкурсе "Мисс Туризм России"

22-летняя жительница Самары Полина Матренина, получившая в прошлом году титул "Мисс Самара 2020" стала обладательницей титула "Мисс Туризм России — 2021". Также Полина получила в награду драгоценную корону с кристаллами Swarovski ручной работы.

Открытый всероссийский конкурс красоты и таланта проходил в Чебоксарах 24 июля. За корону и титул боролись 24 участницы со всей России.

Кроме Полины в тройку лучших вошла еще одна землячка — жительница Тольятти Елизавета Дубина. Она удостоилась титула "Вторая вице-мисс Туризм России 2021". Первой вице-мисс стала модель из Иваново Алиса Шмелева.

Конкурс "Мисс Туризм России" является официальным отборочным туром на крупнейшие международные проекты — "Миcc Туризм Мира" (Miss Tourism Queen International) MissTourismWorld и еще несколько крупных мировых конкурсов: Miss Bikini International, Miss Globe, Мiss Grand International".