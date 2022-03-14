Российские фермеры выбирают для посевной продукты отечественной селекции

Россельхозбанк проанализировал спрос на разные категории товаров со стороны отечественных фермеров в период посевной. Выяснить, какие товары попали в шорт-лист российских аграриев, помог анализ запросов в специализированном маркетплейсе для сельхозпроизводителей "Свое Фермерство" от РСХБ.

Сейчас у фермеров по всей России активная пора - стартовала посевная. А с ней и обновление техники, закупка кормов, семян, удобрений и др. Весенние работы закладывают фундамент успеха всего хозяйства, поэтому им всегда уделяется много внимания. Специалисты Россельхозбанка проанализировали запросы аграриев в экосистеме "Свое Фермерство" и выяснили, какие товары интересуют их сейчас больше всего.

Растениеводство

В топе запросов в разделе "Семена" на площадке "Свое Фермерство" семена томатов "Ажур F1" от ООО "СДК-СИДС", огурец "Прогресс F1" от ООО "ЦЕНТР-ОГОРОДНИК", а также картофель "Снегирь СЭ" от МСХА имени К.А.Тимирязева. Эти сорта производства отечественной селекции отличаются устойчивостью к комплексу заболеваний, высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям произрастания и нетребовательностью к почвам и при этом обладают высокими вкусовыми качествами. Томат "Ажур F1" и картофель "Снегирь СЭ" также характеризуются ранними сроками получения первого урожая, а урожай огурцов из семян сорта "Прогресс F1" считается среднеранним.

Кроме непосредственно семян, аграрии закупают средства защиты растений. Здесь в топ-3 попали фунгициды с ростостимулирующим эффектом "Метабактерин" и "Псевдобактерин-2" от российских поставщиков ООО "Алтайская биотехнологическая компания" и ООО "ВЕКТОРАГРО" соответственно, а также средство, ускоряющее проникновение защитных препаратов в растения, "СуперСтик, Ж (ПАВ)" от ООО "Центр Аграрных Решений".

Самыми популярными удобрениями на В2В-маркетплейсе РСХБ стали "Чудозем 1 с бором", "Вермикс/BioHumix" и "Ультрамаг Комби для Зерновых". Все средства отечественного производства.

Техника

В экосистеме "Свое Фермерство" представлено более 10000 единиц сельскохозяйственной техники. При этом в период посевной наибольшей популярностью пользуются тракторы, а также навесное оборудование к ним. В топ-3 запросов фермеров вошли "Беларус "МТЗ- 82.1", минитрактор "Уралец-220Б" и "Кировец К-742М Стандарт". Кроме того, активно ищут фермеры почвообрабатывающую технику и посевные машины. Их выбор на маркетплейсе "Свое Фермерство" превышает 3000 единиц.

Согласно статистике маркетплейса, подавляющее большинство фермеров оформляют сельхозтехнику, а также другие дорогостоящие товары в кредит. Удобный функционал маркетплейса "Свое Фермерство" позволяет отправить заявку на кредит прямо из карточки понравившегося товара. Там же содержится информация о ежемесячном платеже по кредиту на основании данных предварительного расчета. Пользователям экосистемы "Свое Фермерство" доступно кредитование по льготным ставкам, а действующие партнерские программы РСХБ с ведущими отечественными производителями сельхозтехники позволяют получить дополнительную скидку в размере 4-5%, к числу таких поставщиков относятся, например, ЗАО "ПК "Ярославич", ООО "Воронежсельмаш", ООО "КЗ "Ростсельмаш" и другие, а на продукцию АО "Петербургский тракторный завод" скидка в рамках партнерской программы может достигать 10%.

Животноводство

Начало весны - период повышенного спроса и на животных и товары для животноводства. Наиболее высокий интерес в разделе "Животноводство" традиционно приходится на крупный рогатый скот. В основном фермеры ищут животных пород, не требующих специальных условий содержания, а также биоматериал от отечественных поставщиков. На маркетплейсе "Свое Фермерство" аграриям доступно более 1000 предложений о продаже животных. На третьем месте по запросам в этом разделе ветеринарные препараты. Чаще других ищут "Лигфол" и "Фоллимаг" от поставщика ООО "ПРОК РИТЕЙЛ" и "Амоксипрем" от ООО "ТД-ВИК".

"АПК - отрасль, аккумулирующая самые разные ресурсы, интеллектуальные, цифровые и трудовые. Российские селекционеры, производители, поставщики и фермеры с большим энтузиазмом развивают сельское хозяйство. А для удобного доступа ко всем товарам и сервисам, имеющимся на рынке, мы создали экосистему "Свое Фермерство", которая позволяет представителям агросектора находить поставщиков и расширять свое дело", - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема "Свое Фермерство" от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. За 2021 год число пользователей B2B-платформы РСХБ "Свое Фермерство" выросло в 10 раз, до 1 млн человек, также в 10 раз, до 1 млн, увеличилось количество представленных товаров на аграрном маркетплейсе в рамках экосистемы. Важными вехами стали выход на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запуск 10 новых цифровых агросервисов для АПК.