Пристав из Самары заплатит штраф за превышение полномочий

В Самаре вынесли приговор бывшей сотруднице УФССП, которую обвиняли в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В 2021 г. осужденная женщина внесла ложные личные данные в исполнительное производство должницы и составила фиктивный акт о выходе к ней домой для обнаружения имущества, которое можно взыскать. В результате этого исправительное производство незаконно окончили, так и не исполнив судебное решение.

Суд назначил экс-приставу штраф 80 тыс. рублей.