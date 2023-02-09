Сотрудники ГИБДД вычислили на дороге жителя Чапаевска, накопившего 245 тыс. руб. штрафов за нарушение ПДД

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Сотрудники ГИБДД и ФССП привлекли к ответственности жителя Чапаевска, имеющего задолженность по административным штрафам в области дорожного движения в размере 245 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.