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Происшествия

В Тольятти подозреваемые в порче павильона с "копейкой" попали на видео

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские выяснили приметы подозреваемых, в порче павильона, посвященного выпуску первого ВАЗ-2101. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 12 апреля кто-то повреди павильон в сквера "50-летие АвтоВАЗа" на ул. Революционной.

Подозреваемые попали на записи камер видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемых:

1) мужчина на вид 20-25 лет, славянской внешности, крупного телосложения, рост 170-175 см, короткие темные волосы, носит очки для зрения, был одет в черную куртку, белые джинсы, серую обувь, имел серый рюкзак.

2) мужчина на вид 20-25 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черную обувь, при себе имел серый рюкзак с белыми вставками.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 8 (927)8996301 или 102.

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