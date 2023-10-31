Новикомбанк введет аналог цифровой подписи для платежей

На IX Всероссийском форуме E-Channel Banking Forum 2023 эксперт Новикомбанка рассказал, как обновится функционал мобильного приложения банка. Его пользователи смогут подтверждать операции с помощью электронной подписи, сохраненной в смартфоне. Технология, которая в ближайшее время будет доступна на устройствах Android, обезопасит клиентские средства от перехвата паролей мошенниками.

Ежегодное мероприятие собрало представителей крупнейших компаний банковского сектора. Ведущие финансовые эксперты в рамках деловой программы форума обсуждали пути развития цифровых сервисов и их адаптации к современным реалиям, а также новые подходы к потребностям клиентов.

Директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин принял участие в круглом столе на тему: "Цифровые каналы продаж: итоги 2023 года и к чему быть готовым в 2024?".

Он назвал ключевые тренды банковской розницы на российском рынке: продолжение автоматизации и цифровизации самых нужных и массовых для клиента операций, интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

По мнению эксперта, банки последовательно переходят в диджитал-форматы во взаимодействии с клиентами, например, внедряют подписание заявлений в электронном формате, без использования бумаги. Цифровизация экономики и развитие финансовых технологий формируют запрос на новейшие, передовые методы расчетов и платежей. Стремительно увеличивается объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, цифровых валют. При этом пользователи становятся более требовательными — все услуги они хотят получать в цифровых каналах обслуживания в максимально прозрачной форме.

Клиенты Новикомбанка также все чаще выбирают каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), отметил спикер банка. Наибольшей популярностью среди онлайн-сервисов у клиентов Новикомбанка пользуются переводы и платежи. Почти за трехлетний период, с 2020 года по сентябрь 2023 года, количество операций, совершенных через мобильное приложение и интернет-банк, возросло в десять раз.

Новикомбанк активно внедряет инновации, чтобы улучшить качество услуг для своих клиентов.

Во время выступления эксперт рассказал, что финансовый институт планирует перевести клиентов на более безопасный способ подтверждения операций в своих удаленных каналах. Он заменит использование одноразовых кодов из СМС или push-уведомлений при подтверждении операций в мобильном приложении и Интернет-банке. Эта функция действует по аналогии с электронной подписью, которая хранится в смартфоне, а ключ проверки от нее — в банке. Подтверждение операции новым способом обеспечивает контроль ее авторства и неизменности, — поставить подпись можно будет только на конкретном смартфоне, принадлежащем клиенту.

Доступ к электронной подписи на устройстве клиента происходит с помощью отпечатка пальца (Touch ID), скана лица (Face ID), короткого кода. Аутентификация владельца мобильного приложения, установленного на его смартфоне, визуально не отличается от привычного способа разблокировки экрана телефона.

Это решение обезопасит подтверждение транзакций в мобильных приложениях от перехвата смс с важной информацией от мошенников. Кроме того, технология устранит один из наиболее раздражающих факторов, с которым сталкивается клиент при получении банковской онлайн-услуги — ожидание смс-сообщений или пуш-уведомлений с коротким кодом подтверждения.

"Будущее за теми сервисами и финансовыми продуктами, которые своей интуитивностью, простотой и надежностью способны кратно улучшать качество жизни каждого клиента. Именно поэтому мы продолжаем внедрять решения, которые своей функциональностью и технологичностью создают для клиентов наиболее комфортные условия для взаимодействия с банком", — подчеркнул директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.