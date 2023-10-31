Силовики раскрыли детали задержания предполагаемого лидера группировки "Законовские"

Во вторник, 31 октября, суд Кировского района Самары продолжил рассматривать уголовное дело предполагаемого организатора преступного сообщества Владимира Изумрудова и его "коллектива". Самого Изумрудова ранее считали возможным лидером знаменитой самарской группировки "Законовские". Но под суд его привело не это.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где вели расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей.

Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой занимались финансовой деятельностью организации. Члены второй подгруппы — производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России.

ОПГ "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свое существование со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Позже группировка имела интересы на "АвтоВАЗе", "крышевала" рынки. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, якобы претендовавшего на лидерство в группировке. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах.

Сейчас дело Изумрудова и девяти его предполагаемых подельников рассматривает судья Дмитрий Ситников. Вероятному лидеру группировки предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1).

Как стало известно в суде 31 октября, пока самих обвиняемых не допрашивали. Некоторые признали свою вину на следствии частично — кто-то подтверждает, что участвовал в производстве или сбыте сигарет. Впрочем, участие в организованном преступном сообществе не признает никто. Меж тем сейчас в суде выступают силовики — они рассказывают про задержание и улики, которые нашли в гаражах.

"Был осмотр по факту обнаружения табачной продукции в поселке Управленческом. Также там обнаружили более 2 млн поддельных акцизных марок. Например, у госзнаков есть средства защиты. Должно наблюдаться наличие красящего вещества со свойствами люминесценции, голографические элементы, применение специальных способов печати. Но этого не было у обнаруженных "марок", — рассказал представитель экспертно-криминалистического центра по фамилии Комаров.

Представитель ЭКО УМВД Самары Сергей Марков добавляет — все обнаруженные акцизы сравнивали с образцами, которые были присланы для служебной деятельности. В итоге действительно обнаружились признаки подделки.

Правоохранители также вспоминают: в гаражных боксах нашли и станки. Например, был станок по склейке печатной продукции в сигаретные пачки и последующей фасовкой табачной продукции, а также самодельный стол для подачи табачной продукции на станок. Имелась специальная "арка" для передачи пачек с табачной продукцией с наклеенной акцизной маркой со станка на механизм сортировки и подачи пачек на упаковочную линию.

Интересно, что адвокаты поинтересовались: были ли в гаражах обнаружены кровати. Но опрошенные в этот день полицейские не смогли подсказать ответ. В ближайшее время суд должен исследовать сами пачки с поддельными сигаретами. Если Изумрудовых и их товарищей признают виновными по предъявленным статьям — им грозит реальное лишение свободы.