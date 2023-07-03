Сигареты подвели: начинается суд над возможным лидером группировки "Законовские"

Судья Кировского района Самары Мария Елфимова начинает разбираться в материалах уголовного дела Владимира Изумрудова. Ему ранее приписывали руководящие роли в сообществе "Законовские".

Судя по сайту суда, обвинили Изумрудова в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1) и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1).

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где вели расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества.

По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек. Они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина, в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России.

Несмотря на то, что задержаны по уголовному делу были несколько человек, уголовное дело Владимира Изумрудова начинают рассматривать отдельно. Ближайшее заседание пройдет 10 июля. На нем должны решить вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому.

Группировка "Законовские" появилась в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свое существование со сбора "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Позже группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.

На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Кроме того, "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы. По крайней мере, такая информация звучала и в судах. Например, предприниматель Любовь Ферапонтова сообщала в показаниях, что "Законовские" склоняли ее к "сотрудничеству" и даже взрывали ей машину. Женщина говорит, что в итоге решила сотрудничать и ее повезли в столицу России. В московской гостинице "Космос" она встретилась с одним из лидеров "Солнцевских" Петром Горбатых. Тот поделил доли в бизнесе Ферапонтовой и сказал, что теперь она под их защитой.