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Преступления Происшествия

Предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" обвинили по шести статьям УК

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Считавшемуся лидером группировки "Законовские" Владимиру Изумрудову предъявили обвинения уже по шести статьям уголовного кодекса.

Это статьи 171 ("Незаконное предпринимательство"), 171.1 ("Производство товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"), 174.1 ("Легализация денег, полученных преступным путем"), 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), 327.1 ("Изготовление поддельных акцизных марок").

Он сам вину ни в чем не признает. Сыну Владимира Изумрудова — Евгению — предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и обороте поддельных документов. Материалы уголовного дела заняли 65 томов. Предположительно, направить их на рассмотрение в суд могут в мае 2023 г. — сейчас идет процедура ознакомления с делом фигурантов.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где ведут расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек. Они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина, в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России.

ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. В частности, имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки и собирала "дань" с торговцев. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.

На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. А "крышевали" группировку некоторые силовики. Например, за покровительство "Законовским" выслушал приговор экс-начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. Также за взятки от ОПГ осудили теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Нередко в группировке были "расколы". В итоге, например, во время передела сфер влияния убили зятя основателя сообщества Александра Законова. За это преступление недавно осудили Евгения Тихонова, известного как Насилон. Согласно последнему приговору суда, с 2005 по 2010 г. только Насилон убил четырех человек.

Гид потребителя

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