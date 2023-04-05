Предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" обвинили по шести статьям УК

Считавшемуся лидером группировки "Законовские" Владимиру Изумрудову предъявили обвинения уже по шести статьям уголовного кодекса.

Это статьи 171 ("Незаконное предпринимательство"), 171.1 ("Производство товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"), 174.1 ("Легализация денег, полученных преступным путем"), 180 ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), 327.1 ("Изготовление поддельных акцизных марок").

Он сам вину ни в чем не признает. Сыну Владимира Изумрудова — Евгению — предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и обороте поддельных документов. Материалы уголовного дела заняли 65 томов. Предположительно, направить их на рассмотрение в суд могут в мае 2023 г. — сейчас идет процедура ознакомления с делом фигурантов.

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где ведут расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло ущерб производителям табака более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вину не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества.

По версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Первую возглавлял Владимир Изумрудов. В нее входили Инжеватов и еще несколько человек. Они занимались финансовой деятельностью организации.

Вторую подгруппу возглавлял Федоров, а в состав входили Хайруллин, Сафуанов, Зинин и другие. Эти люди занимались производством сигарет.

Третью возглавляла Свирина, в состав вошли Евгений Изумрудов (сын Владимира Изумрудова), Широких, Анучина и другие. Эти люди сбывали "продукцию" на территории России.

ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. В частности, имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки и собирала "дань" с торговцев. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ — "Барыги" — группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.

На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. А "крышевали" группировку некоторые силовики. Например, за покровительство "Законовским" выслушал приговор экс-начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов. Также за взятки от ОПГ осудили теперь уже бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Нередко в группировке были "расколы". В итоге, например, во время передела сфер влияния убили зятя основателя сообщества Александра Законова. За это преступление недавно осудили Евгения Тихонова, известного как Насилон. Согласно последнему приговору суда, с 2005 по 2010 г. только Насилон убил четырех человек.