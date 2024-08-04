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Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обрушения стены дома на ул. Садовой в Самаре

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об обрушении стены жилого дома на ул. Садовой в Самаре, сообщает Информационный центр ведомства.

Напомним, информация о ЧП появилась в СМИ 3 августа. Здание, 1917 года постройки, разрушается. Несмотря на высокую степень его износа, до настоящего времени дом не признан аварийным.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Ивановичу Колбасину провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении", — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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