В Самаре обрушилась стена дома на ул. Садовой

Утром в субботу, 3 августа, рухнула стена дома на ул. Садовой, 100, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.

"Стена упала со стороны улицы. Также в квартире прогнулась внутренняя стена, сдвинулись полы. Пострадавших нет", — рассказал собеседник издания.

Согласно сайту дом.минжкх, двухэтажный дом на улице Садовой, 100 был построен в 1917 году. Стены сделаны из кирпича, перекрытия деревянные. Износ здания составляет 60%, но аварийным оно не признано.