16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обрушилась стена дома на ул. Садовой В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет рейса "Москва-Уфа" Полиция начала проверку из-за инцидента с ребенком, выстрелившим себе в лицо В сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом пострадали трое самарцев В Самаре двухлетний малыш выстрелил себе в лицо из газового пистолета

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре обрушилась стена дома на ул. Садовой

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Утром в субботу, 3 августа, рухнула стена дома на ул. Садовой, 100, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.

"Стена упала со стороны улицы. Также в квартире прогнулась внутренняя стена, сдвинулись полы. Пострадавших нет", — рассказал собеседник издания.

Согласно сайту дом.минжкх, двухэтажный дом на улице Садовой, 100 был построен в 1917 году. Стены сделаны из кирпича, перекрытия деревянные. Износ здания составляет 60%, но аварийным оно не признано.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1