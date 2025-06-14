В ночь на 14 июня БПЛА пытались атаковать Самарскую область

В ночь на субботу, 14 июня, была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сохраняйте бдительность и спокойствие", — предупредил глава региона.
По сообщению Росавиации, в 4:20 утра были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Курумоч". В 7:23 ограничения были сняты.
Напомним, последняя попытка атаки БПЛА на Самарскую область была предпринята 6 мая.Тогда над территорией региона были перехвачены два беспилотника. Они пытались нанести ущерб промышленным предприятиям Новокуйбышевска.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.