Вячеслав Федорищев об атаке БПЛА: "Погибших и пострадавших нет"

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА на Самарскую область, заявив, что погибших и пострадавших нет.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА. В результате падения обломков погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет", - сообщил глава региона.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник, 6 мая, на территорией Самарской области были перехвачены два БПЛА. С 3:00 до 7:00 временно приостанавливали работу аэропорта Курумоч.

В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 11 регионов России.