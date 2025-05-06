Вячеслав Федорищев об атаке БПЛА: "Погибших и пострадавших нет"

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА на Самарскую область, заявив, что погибших и пострадавших нет.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА. В результате падения обломков погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет", - сообщил глава региона.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник, 6 мая, на территорией Самарской области были перехвачены два БПЛА. С 3:00 до 7:00 временно приостанавливали работу аэропорта Курумоч.
В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 11 регионов России.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка