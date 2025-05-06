16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев об атаке БПЛА: "Погибших и пострадавших нет" Вячеслав Федорищев принял участие в открытии здания нового театра "Мастерская" в Самаре В Самаре прошло первое заседание Совета при губернаторе Самарской области по делам казачества Вячеслав Федорищев вошел в тройку лидеров по индексу взаимодействия с федеральной властью Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Весны и Труда

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев об атаке БПЛА: "Погибших и пострадавших нет"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 157
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку БПЛА на Самарскую область, заявив, что погибших и пострадавших нет.

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня рано утром в небе над промышленными предприятиями Новокуйбышевска были сбиты три вражеских БПЛА. В результате падения обломков погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет", - сообщил глава региона.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник, 6 мая, на территорией Самарской области были перехвачены два БПЛА. С 3:00 до 7:00 временно приостанавливали работу аэропорта Курумоч.

В общей сложности дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией 11 регионов России.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1