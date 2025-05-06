В ночь на 6 мая опасность атаки БПЛА в Самарской области сохранялась 6 часов

В ночь на вторник, 6 мая, в 2:09 в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Она сохранялась на протяжении 6 часов и была отменена в 8:09 утра. Кроме того, с 3:00 до 7:00 были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч.